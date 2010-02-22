Чорновіл: Янукович - це другий Ющенко

Екс-регіонал Тарас Чорновіл заявив, що бізнесмен Дмитро Фірташ вклав у Партію регіонів дуже великі суми грошей.

Про це він сказав в ефірі програми "Чорне та Біле" на телеканалі ТВі.

"Фірташ вклав у Партію регіонів дуже великі суми. Але коли Борис Колесніков заявляв, що Фірташ на партію не дав жодної копійки - він теж був правий", оскільки "Фірташ вкладав гроші у конкретних людей" - Віктора Януковича, Сергія Льовочкіна, Ганну Герман і деяких інших, наводить слова депутата Українська правда.

"Льовочкін був помічником президента Кучми, потім зник... А потім раптом опинився у Кабміні Януковича людиною, яка повністю Януковича контролює, - розповів Чорновіл. - Янукович повністю віддав всі справи на нього і раптом я побачив іншого Януковича..."

"Я так думаю, що він (Льовочкін) винирнув, знаючи якісь окремі психологічні особливості Януковича... і зміг гарантувати Януковичу те, чого той потребував вже у середині 2006 року - спокою, повної недоторканості, максимальної фінансової забезпеченості і мінімальних вимог щодо роботи", - заявив він.

"Він не хотів вже працювати. Янукович у 2006 році - це другий Ющенко", - додав Чорновіл. Депутат також вважає, що "Янукович може повторити досвід Ющенка на всі 100%".