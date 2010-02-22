Качинський збирається на інавгурацію Януковича

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ планує 25 лютого взяти участь в інавгурації новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному веб-сайті польського Президента.

Під час свого візиту до Києва Л.КАЧИНСЬКИЙ також має намір провести двосторонню зустріч із новообраним Президентом України, в ході якої, зокрема, планує обговорити дату можливого візиту В.ЯНУКОВИЧА до Польщі.

„Під час зустрічні Президент повторить запрошення для В.ЯНУКОВИЧА відвідати якнайшвидше Польщу”, - відзначив міністр канцелярії глави польської держави Маріуш ГАНДЗЛІК.

Він вчергове наголосив, що Україна залишається стратегічним партнером для Польщі, й поляки планують надалі підтримувати євроатлантичну інтеграцію українців.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Л.КАЧИНСЬКИЙ привітав лідера Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА з перемогою у другому турі президентських виборів 7 лютого, побажавши успіхів на новій посаді та запросив відвідати з візитом Польщу.