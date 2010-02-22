БЮТ хоче в середу зібрати депутатів позачергово

Фракція БЮТ ініціює проведення у середу, 24 лютого позачергового засідання Верховної Ради.

Про це заявив керівник виборчого штабу Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ, повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Він нагадав, що фракція Партії регіонів внесла до Верховної Ради проект постанови про відставку Кабінету міністрів. “Найбільш небезпечне сьогодні – це невизначеність у владі. Саме тому Блок Юлії Тимошенко, фракція нашого блоку в парламенті наполягає на негайному розгляді цього питання, і для цього внесла 150 підписів, щоб цей проект був розглянутий не пізніше ніж в середу”, - сказав О.ТУРЧИНОВ. При цьому він зазначив, що, ті, хто буде голосувати за цей проект, повинні розуміти наслідки, які вони беруть на себе.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого фракція Партії регіонів зареєструвала у парламенті проект постанови про відповідальність Кабміну. Проект поданий народним депутатом від Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ.