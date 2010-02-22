Долар на міжбанку падає

Котирування щодо євро-гривні пішли вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9820/8,0010 грн./дол., ціна російської валюти підвищилася до 0,2655/0,2662 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,8680/10,8975 грн./євро. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,на міжнародному валютному ринку ціна валютної пари євро-долар зросла – 1,3628/1,3630 дол./євро (п`ятниця, 19 лютого, - 1,3466/1,3468 дол./євро). У п`ятницю, 19 лютого, Національний банк України на ринок не виходив.

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