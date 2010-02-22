Янукович у четвер прийме під командування Збройні сили України

У день інавгурації 25 лютого новий Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ урочисто прийме під командування Збройні сили України.

Як розповів УНІАН один із учасників Організаційного комітету із забезпечення проведення заходів інавгурації, військова частина церемонії відбудеться на ганку перед будівлею Секретаріату Президента і триватиме 8 хвилин.

Зокрема, після складання присяги у Верховній Раді новий глава держави прибуде на вул. Банкову, де, як Верховний головнокомандувач, прийме рапорт від начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України генерала армії Івана СВИДИ. Там же новому Президенту України відрекомендуються командувачі видів ЗСУ: Сухопутних військ – генерал-полковник Геннадій ВОРОБЙОВ, Повітряних сил – генерал-полковник Іван РУСНАК і Військово-морських сил – адмірал Ігор ТЕНЮХ.

Далі урочистим маршем перед Президентом пройдуть військовослужбовці роти почесної варти Збройних сил України, чим засвідчать готовність армії виконувати накази нового Верховного головнокомандувача.

Як також повідомило УНІАН джерело в Міністерстві оборони України, перед В.ЯНУКОВИЧЕМ рота почесної варти маршируватиме традиційним “пруським” кроком, а не так званим “національним”, за запровадження якого виступав Віктор ЮЩЕНКО.