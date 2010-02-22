Фракція НУ-НС чекає заяви Тимошенко

Фракція НУ-НС повинна консолідуватися як у випадку дострокових парламентських виборів, так і при можливому формуванні нової коаліції, сказав в інтерв`ю газеті «Комсомольськая правда в Украине» народний депутат Давид ЖВАНІЯ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Д.ЖВАНІЇ, за його словами, «НУ-НС повинна об`єднатися, адже перед нею зараз стоять глобальні питання: будуть дострокові вибори чи ні, реформи почнемо реалізувати через місяць-два або відстрочимо ще на рік».

За його словами, зараз фракція НУ-НС чекає заяви прем’єр-міністра, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО. «Фракція НУ-НС готова зберегти парламентську більшість, але ТИМОШЕНКО повинна зробити заяву про своє політичне майбутнє. Де вона - в опозиції? І в опозиції до кого? Адже зараз парламентська опозиція – це якраз Партія регіонів. Я вірю, що наша фракція доведе, що вона консолідована, і ухвалить рішення на підставі своїх же можливостей. При цьому ми готові йти на перевибори. Ми цього не боїмося», - підкреслив Д.ЖВАНІЯ.

Народний депутат припустив, що якщо нинішня коаліція розвалиться і фракція НУ-НС ухвалить рішення вступати у переговорний процес з Партією регіонів і Блоком Литвина, то вона, в першу чергу, відстоюватиме дві чіткі позиції. «По-перше, НУ-НС, ПР і БЛ не входитимуть у конституційну змову. Ми не створюватимемо коаліцію з метою перекроїти Конституцію. По-друге, якщо вже коаліція формує виконавчу владу, потрібно буде чітко прописати реформи і вживати реальні антикризові заходи», - заявив Д.ЖВАНІЯ.

«Якщо постане питання: перевибори або нова коаліція, я стану на сторону нової більшості. Країна втомилася від популізму, їй потрібні реформи і політична стабільність. Чи може держава під час економічної кризи ще рік дозволити собі існувати без виконавчої влади? Особисто я думаю, що ми не маємо на це права, але ця дискусія повинна проходити в парламенті, вона стосується всіх фракцій», - зауважив Д.ЖВАНІЯ.