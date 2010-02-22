Чорновіл: Ющенко може бути лише співцем солов’їної української мови

Народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ вважає, що національно-демократичні сили не будуть представлені у Верховній Раді у разі позачергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, у разі проведення дострокових парламентських виборів «національно-демократичні сили можуть зійти до нуля».

Т.ЧОРНОВІЛ пояснив, що Народний Рух України, швидше за все, розчиниться у складі Блоку Юлії Тимошенко, а Українська народна партія може так само розчинитися у складі політичної сили Віктора ЮЩЕНКА. Таким чином, націонал-демократи остаточно втратять свою самостійність.

На думку Т.ЧОРНОВОЛА, чинний Президент В.ЮЩЕНКО за час свого правління дискредитував національно-демократичну ідеологію і в разі проходження до парламенту його політичну силу не можна буде вважати національно-демократичною.

Як сказав Т.ЧОРНОВІЛ, погляди В.ЮЩЕНКА є абсолютно консервативними. За його словами, «ЮЩЕНКУ залишаться лише українські традиції, він може бути лише співцем солов’їної української мови».