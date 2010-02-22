В офісі БЮТ вкрали сейф з документами

20 лютого о 2-й годині ночі у Рівному група невідомих осіб скоїла розбійний напад на приміщення Народного дому по вул. Симона Петлюри.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Української народної партії, обласний офіс якої знаходиться на третьої поверсі у цій будівлі.

За даними УНП, невідомі, які спочатку представилися працівниками органів Міністерства внутрішніх справ, нанесли черговому удар по голові та зв’язали. Злочинці винесли сейф з документами та партійними коштами із приміщення Рівненської обласної організації БЮТ, завантажили його в автомобіль та зникли у невідомому напрямку.

Майже через годину після нападу на місце пригоди прибули правоохоронці на чолі з керівником міського управління УМВСУ Григорієм ЗАРІЧНЮКОМ. Наразі вже допитано й відпущено усіх трьох чергових Народного дому, включаючи постраждалого. Не випускають лише Віктора РУДОГО - одного з керівників молодіжної організації „Українська народна молодь Рівненщини”, що є відгалуженням від Рівненської обласної організації УНП, який під час нападу перебував на третьому поверсі на своєму робочому місці.

Рівненська обласна організація УНП, яка вважає за недоцільне утримання під вартою свого колегу, звернулася до керівництва МВС України в Рівненській області із проханням його відпустити.