УНА-УНСО обіцяє Кирилу «теплий» прийом у Києві

УНА-УНСО обурена запрошенням до Києва на інавгурацію новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА Патріарха Московського і всієї Русі Кирила та обіцяє організувати пікетування у день його візиту.

З відповідною заявою на прес-конференції в УНІАН виступили голова Виконкому УНА-УНСО Руслан ЗАЙЧЕНКО, член Проводу УНА-УНСО Ігор МАЗУР і перший заступник голови Української всесвітньої координаційної ради Михайло РАТУШНИЙ.

"УНА-УНСО заявляє рішучий протест з приводу оголошеного наміру КИРИЛА благословляти інавгурацію ЯНУКОВИЧА... І якщо КИРИЛ приїде до Києва, ми хочемо свої почуття донести до нього особисто... Ми готуємо пікетування. Ми хочемо, щоб світ побачив, що тут (в Україні - УНІАН) не вотчина Росії, що світло православ’я пішло у Росію саме з Києва", - сказав Р.ЗАЙЧЕНКО.

У свою чергу, М.РАТУШНИЙ нагадав, що і на інавгурації Леоніда КУЧМИ у 1999 році, і на інавгурації Віктора ЮЩЕНКА у 2005 році були присутні глави усіх головних українських конфесій. "Помічники ЯНУКОВИЧА вже встигли запросити на неї московського патріарха, але досі не надіслали запрошень керівникам власне українських церков! Хіба це не ганьба?" - наголосив він.

При цьому М.РАТУШНИЙ зауважив, що треба з’ясувати, чи ідея запросити КИРИЛА виходила від В.ЯНУКОВИЧА через його релігійні переконання, чи була ініціцована Кремлем. "Якщо це ідея Кремля, то це зневага до того ж самого ЯНУКОВИЧА. Якщо ідея ЯНУКОВИЧА, то це зневага до виборців", - констатував М.РАТУШНИЙ.

Він зазначив, що всі українські президенти спотикалися на релігійному питанні і те саме простежується в новообраного глави держави. "Це дуже погана традиція", - зазначив М.РАТУШНИЙ.

Таку його позицію підтримав І.МАЗУР, який сказав: "Подивімося, за скільки відро цих помилок наповниться і виллється на голову Віктора ЯНУКОВИЧА... Йому не слід забувати, що більше половини з числа тих, хто прийшов на вибори, проголосували проти нього. Хотілося би, щоб ЯНУКОВИЧ був хоч і поганим Президентом, але Президентом всієї країни".