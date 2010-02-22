У Європі чекають, що Україна поновить співпрацю з МВФ

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін ЕШТОН звертає увагу України на необхідність здійснення реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона повідомила на прес-конференції після засідання Ради закордонних справ Європейського Союзу.

“Перед Україною стоїть багато викликів”, - сказала К.ЕШТОН.

Вона зазначила, що передусім Україна мала б поновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом для виходу з економічної кризи, а також продемонструвати політичну стабільність. Крім того, К.ЕШТОН звернула увагу на необхідність здійснення конституційної реформи в Україні для забезпечення політичної стабільності на майбутнє.

“Ми готові і надалі надавати нашу підтримку”, - наголосила К.ЕШТОН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорили ситуацію в Україні після президентських виборів.