Тимошенко: незалежності України загрожує небезпека

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко заперечує можливість створення коаліції між її політичною силою в парламенті та Партією регіонів, повідомляє її офіційний сайт.

"Я хочу заявити, що ні за яких обставин не буду утворювати з Януковичем спільних коаліцій. Я не буду підписувати з ним універсалів та меморандумів, саме тому, що не визнаю його Президентом України", - сказала Юлія Тимошенко.

Глава уряду підкреслила, що Віктор Янукович, ще не отримавши повноваження Президента, вже оголосив план своїх дій, які не співвідносяться з європейською та демократичною перспективою України, а команда Партії регіонів вже почала зраджувати національні інтереси.

"Команда Януковича вже почала приватизовувати газотранспортну систему. Вони, до речі, звернулися з позовом проти України до Стокгольмського суду, щоб забрати стратегічні запаси природного газу. Кричущий факт: команда нового Президента виступає проти держави Україна. І все це – тільки початок. Сьогодні небезпека загрожує незалежності України", - заявила Юлія Тимошенко.