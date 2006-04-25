Тимошенко знімає під офіс салон краси

В офісах БЮТ офіційно зареєстровано салон краси, компанію з утилізації побутових відходів, піар-агентство і юридичну компанію.

Про це пише газета "Дело" у продовженні своїх репортажів про офіси партій.

Видання відзначає, що всі приміщення БЮТ розташовані в елітних районах.

Центральний офіс Блоку Юлії Тимошенко розташовується на Подолі — по вулиці Турівській, 13. Це шикарний двоповерховий особняк, із броньованими воротами. У ньому розташована прес-служба БЮТ, а також кабінети Юлії Тимошенко, Миколи Томенка і Михайла Бродського.

Як повідомив "Делу" прес-секретар БЮТ Віталій Чепінога, будинок не є власністю партії, його орендують.

За даними агентств з нерухомості, вартість оренди в цьому районі коливається в межах 45-55 доларів за 1 кв. м. Співробітники партійних осередків БЮТ кажуть, що їм невідомо, хто є власником орендованих приміщень.

Однак, за неофіційною інформацією, відзначає "Дело", особняк належить членові БЮТ і відомому бізнесмену Василю Хмельницькому.

Крім того, як помітив кореспондент видання, співробітники штабу на Турівськой пред`являють перепустки працівників компанії "сміттярів" — фірми "Екотехпром", - пише газета.

Офіс секретаріату БЮТ знаходиться на дев`ятому поверсі офісного будинку на бульварі Лесі Українки, 26 — напроти Центвиборчкому і поруч з банком "Аваль", але скоро соратники Тимошенко виїдуть з цього будинку, пише газета.

За оцінками декількох агентств нерухомості, оренда 1 кв. м у цьому районі коштує близько 30 доларів. Крім того, БЮТ займає ще і частину 6-го поверху будинку — там знаходиться ряд департаментів блоку і служба "гарячої лінії".

Київський міський штаб БЮТ знаходиться по вул. Жилянська, 30/32. За даними ріелтерських компаній, оренда такого будинку коштує від 40 доларів за 1 кв. м.

Як з`ясував кореспондент видання, за цією адресою зареєстровані відразу дві компанії: "Родія", що надає косметичні послуги, а також юридична компанія "ЦРА".

Також "Дело" з`ясувало, що елітний особняк неподалік від будинку філармонії, який БЮТ орендував на три дні під час парламентських виборів під прес-центр, належить якійсь компанії First Ukrainian Development. Як повідомили в офісі компанії, вартість оренди цього будинку на добу — 2 тис. доларів.

Газета відзначає, що First Ukrainian Development має спільні проекти з "Київською Інвестиційною Групою", з якою за неофіційною інформацією пов`язаний Андрій Іванов.

За підсумками останніх виборів, Іванов пройшов у Київраду за списком БЮТ.

Українська правда