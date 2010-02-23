23 лютого краще оголосити Днем жертв громадянської війни

Представники одеського організаційного комітету «23 лютого» сьогодні звернулися до депутатів Верховної Ради України і Державної Думи Російської Федерації з пропозицією «проголосити 23 лютого Міжнародним днем жертв громадянської війни, оскільки обидві держави найбільше постраждали під час подій 1918-1921 років».

Як передає кореспондент УНІАН, цю ініціативу було оприлюднено сьогодні під час громадянської панахиди, що відбулася біля пам`ятника загиблим на Куликовому полі, де свого часу були поховані бійці Червоної Армії і військ Центральної Ради.

«Ми вважаємо, що настав час відійти від різних ідеологічних нашарувань і поглянути на трагедію, яка сталася, з точки зору цивілізованого світу. Представники різних народів, які були історичними ворогами, створювали спільний День пам`яті загиблих, що має стати попередженням для прийдешніх поколінь, щоб подібні трагедії ніколи більше не повторювалися», - сказав член оргкомітету Сергій ГУЦАЛЮК, виступаючи перед учасниками панахиди від імені низки молодіжних організацій, істориків, священнослужителів різних конфесій.

Такий крок, на переконання членів оргкомітету, російські та українські політики мають зробити задля того, щоб запобігти «будь-яким громадянським протистоянням і конфліктам у наших державах і між нашими народами» у майбутньому.

«Це дозволить не тільки наблизитися до європейських стандартів, а й водночас відійти від неактуального пафосу», – зазначив С.ГУЦАЛЮК, підкресливши, що ідеологічне підґрунтя, закладене під цю дату в часи Радянського Союзу, на сьогодні себе вичерпало.