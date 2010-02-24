До нових виборів Тимошенко гратиме роль «активної опозиціонерки»?

До нових парламентських виборів Юлія Тимошенко гратиме роль «активної опозиціонерки», прогнозують експерти. Вона радикально критикуватиме Віктора Януковича, а її фракція блокуватиме більшість ініціатив нової коаліції.

На місцевих виборах Юлія Тимошенко не балотуватиметься. В тому числі й у мери Києва, як їй пропонують, переконаний директор політико-правових програм центру ім. Разумкова Юрій Якименко: «Цього не буде. Це не той рівень. Людина, яка набрала 45% голосів виборців по всій країні, повинна претендувати на перші посади»,- сказав Якименко.

Політичне майбутнє Тимошенко представник центру Разумкова пов’язує виключно з розбудовою її політичної сили. Після створення нової коаліції БЮТ буде вимушена стати парламентською опозицією, якою Юлія Тимошенко опосередковано керуватиме.

Втім, поки що вона залишається прем’єр-міністром України, наголошує експерт. І попри те, що її не вигідно зараз очолювати Кабмін, Тимошенко нізащо не залишить пост з власної ініціативи. «Тому що це є визнання своєї поразки, а вона це робити не хоче. Вона піде, коли тільки її відправлять у відставку, тобто відносно неї діятимуть зовнішні чинники»,- вважає Якименко.

Німецька хвиля