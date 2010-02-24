Медведєв завтра зайнятий: на інавгурацію пришле Наришкіна
12:05, 24 лютого 2010Політика
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Питання опрацьовується
|Сергій НАРИШКІН
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.
«Питання про візит С.НАРИШКІНА опрацьовується», - повідомили в прес-службі Кремля.
При цьому в прес-службі зазначили, що Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ планує завтра в Москві провести переговори з Президентом Ліванської Республіки Мішелем СЛЕЙМАНОМ.
«Переговори Д.МЕДВЕДЄВА з М.СЛЕЙМАНОМ заплановано на 25 лютого», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше Д.МЕДВЕДЄВ розглядав можливість своєї участі в церемонії інавгурації В.ЯНУКОВИЧА.
Сьогодні міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО повідомив, що наразі МЗС України не має підтвердження про участь в інавгурації Президента РФ.
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