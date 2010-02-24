Медведєв завтра зайнятий: на інавгурацію пришле Наришкіна

У Кремлі зараз розглядається можливість участі глави Адміністрації Президента РФ Сергія НАРИШКІНА в церемонії інавгурації Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Питання про візит С.НАРИШКІНА опрацьовується», - повідомили в прес-службі Кремля.

При цьому в прес-службі зазначили, що Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ планує завтра в Москві провести переговори з Президентом Ліванської Республіки Мішелем СЛЕЙМАНОМ.

«Переговори Д.МЕДВЕДЄВА з М.СЛЕЙМАНОМ заплановано на 25 лютого», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Д.МЕДВЕДЄВ розглядав можливість своєї участі в церемонії інавгурації В.ЯНУКОВИЧА.

Сьогодні міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО повідомив, що наразі МЗС України не має підтвердження про участь в інавгурації Президента РФ.