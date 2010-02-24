Гризлов зізнався: йому доведеться не просто поїхати на інавгурацію Януковича

Спікер Державної думи Росії Борис ГРИЗЛОВ очолить делегацію РФ на інавгурації новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, яка пройде 25 лютого.

"Завтра - інавгурація Президента України. За узгодженням, делегацію, напевно, доведеться очолити мені", - сказав Б.ГРИЗЛОВ, виступаючи сьогодні в Держдумі, передає РІА «Новости».

Він висловив переконання, що під керівництвом В.ЯНУКОВИЧА відносини України з РФ будуть "більш прийнятними".

Крім Б.ГРИЗЛОВА, до складу делегації, зокрема, увійде голова Адміністрації Кремля Сергій НАРИШКІН.