Гризлов зізнався: йому доведеться не просто поїхати на інавгурацію Януковича
15:58, 24 лютого 2010Політика
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Спікер виступав у Держдумі
Спікер Державної думи Росії Борис ГРИЗЛОВ очолить делегацію РФ на інавгурації новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, яка пройде 25 лютого.
"Завтра - інавгурація Президента України. За узгодженням, делегацію, напевно, доведеться очолити мені", - сказав Б.ГРИЗЛОВ, виступаючи сьогодні в Держдумі, передає РІА «Новости».
Він висловив переконання, що під керівництвом В.ЯНУКОВИЧА відносини України з РФ будуть "більш прийнятними".
Крім Б.ГРИЗЛОВА, до складу делегації, зокрема, увійде голова Адміністрації Кремля Сергій НАРИШКІН.
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