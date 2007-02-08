МЗС просить журналістів стримати свою фантазію в історії з Порошенком

Міністерство закордонних справ України просить мас-медіа утримуватись від тиражування домислів з приводу не надання дозволу на в’їзд до Росії народному депутату Петру ПОРОШЕНКУ.

Про це йдеться у коментарі прес-служби МЗС України, переданому УНІАН.

У коментарі зазначається, що у зв’язку із численними запитами ЗМІ щодо не надання дозволу на в’їзд до РФ народному депутату України П.ПОРОШЕНКУ (факт мав місце третього лютого ц.р.) інформуємо, що МЗС України звернулося до російської сторони з проханням офіційно дати пояснення з цього питання. Наразі російська сторона роз’яснень не надала.

До з’ясування ситуації МЗС України наполегливо просить журналістів утриматися від тиражування різного роду домислів і неперевірених даних по суті цього інциденту.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України звернулося до зовнішньополітичного відомства Росії з проханням роз’яснити інформацію, що з’явилась у ЗМІ щодо заборони на в’їзд в Росію народному депутату П.ПОРОШЕНКУ.

За даними газети “Комерсант-Украина”, 3 лютого П.ПОРОШЕНКУ було відмовлено в перетині кордону Росії. Інцидент трапився в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі, де П.ПОРОШЕНКУ, який прибув чартерним рейсом з приватним візитом, нібито повідомили, що він оголошений персоною нон-грата і в’їзд в країну йому заборонено.