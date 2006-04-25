Луганська облрада майже одноголосно недовіряє Москалю

111 депутатів Луганської обласної ради зі 112 присутніх на сесії проголосували за недовіру голові обласної державної адміністрації Геннадію МОСКАЛЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, голосування відбувалося у таємному режимі. Лише один депутат проголосував “проти”.

Зараз депутати обговорюють питання щодо статусу російської мови на території Луганської області. В обговоренні бере участь Олена ЛУКАШ - №26 у виборчому списку Партії регіонів до Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО 21 квітня доручив главі Секретаріату Президента Олегу РИБАЧУКУ і прем`єр-міністру Юрію ЄХАНУРОВУ розглянути заяву голови Луганської облдержадміністрації Г.МОСКАЛЯ про відпустку і подальшу відставку.