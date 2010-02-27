Бютівці побачили у Києві «нову форму рейдерства»

Сьогодні Блок Юлії Тимошенко провів у центрі столиці акцію протесту біля книгарні «Сяйво» з вимогою не допустити її рейдерського захоплення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, більше сотні активістів висловили обурення злочинними діями київської влади, з дозволу якої рейдери заварили вікна книгарні металевими плитами, а на додачу заблокували вхід двома вантажівками.

Очолили акцію протесту керівник Київської міської партійної організації «ВО «Батьківщина», народний депутат від БЮТ Анатолій СЕМИНОГА, голова фракції БЮТ у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА та депутат Київради Олександр БРИГІНЕЦЬ.

«Сьогодні ми є свідками, мабуть, нової форми рейдерства, коли воно уже перейшло таку фазу, коли практично останню площадку культури сьогодні намагаються відібрати», - заявив А.СЕМИНОГА, зазначивши, що БЮТ активно підтримує трудовий колектив і зробить усе для того, щоб зберегти останню книгарню на Хрещатику.

А.СЕМИНОГА наголосив, що вважає захоплення «Сяйва» «цинічним злочином», адже є ряд рішень, які не дозволяють її приватизацію.

«Це рішення сесії Шевченківської райради, яке відмінило приватизацію магазину, протест прокуратури і подання до суду, які забороняють будь-які дії з магазином», - пояснив народний депутат.

У свою чергу О.БРИГІНЕЦЬ припустив, що захоплення «Сяйва» - це ніщо інше, «як перевірка киян на свідомість командою ЧЕРНОВЕЦЬКОГО».

«Все те, що ми бачимо, - це є покарання за погану поведінку, за те, що вони не поступаються бізнесу», - сказав він.

Натомість Т.МЕЛІХОВА звернулася до всіх мешканців Києва з проханням дати відсіч «довгоруким злодіям».

«Від того, як громадськість стане на захист «Сяйва», залежить, чи орудуватимуть у Києві далі рейдери, у яких вуха стирчать від Блоку Черновецького і Партії регіонів», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого народний депутат Кирило КУЛИКОВ заявив про чергову спробу захоплення книгарні "Сяйво" у центрі Києва. "Понад 100 чоловік міцної статури проникли усередину приміщення, викинули на вулицю персонал книжкового магазину і встановлюють металеві вхідні двері на місці зламаних. Директора, його заступника, юриста і продавців силою виштовхали на вулицю", - стверджував К.КУЛИКОВ.

В свою чергу 23 лютого Ростислав КОРНІЄНКО, представники якого з 19 лютого перебувають у приміщенні магазину "Сяйво", заявив, що є законним директором магазину.

Між тим ще 31 грудня 2009 р. у столичній прокуратурі повідомили про опротестування рішення Шевченківської райдержадміністрації, яким завершено незаконну процедуру приватизації приміщення ТОВ «Книгарня «Сяйво».

25 лютого Шевченківська районна в м. Києві рада скасувала своє рішення від 30 серпня 2007 року щодо приватизації нежитлового приміщення за адресою вул. Велика Васильківська, 6, де розташована книгарня „Сяйво”.