Кабмін переніс своє засідання з ранку середи на завтрашній вечір

Кабінет міністрів переніс своє засідання з ранку 3 березня на 18.00 2 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів.

«На погоджувальній раді більшістю голосів прийнято рішення про те, що в середу першим питанням буде розглянуто питання про відповідальність уряду. З огляду на це, ми перенесли засідання на завтра на 18.00», - повідомив П.КРУПКО.

За його словами, до порядку денного завтрашнього засідання уряду включені ті питання, які напрацьовані і розглянуті урядовими комітетами.

Міністр Кабінету міністрів також повідомив, що секретаріат Кабінету міністрів планує повідомити Адміністрацію Президента про засідання уряду та надіслати відповідні матеріали. Він нагадав, що попередній Президент окремим указом призначав свого представника в Кабінеті міністрів, який постійно брав участь в засіданнях уряду. «Поки що мені не відомо про призначення подібного представника. Але ми надішлемо повідомлення і надішлемо матеріали, як належить до засідання уряду», - підкреслив П.КРУПКО.