Тарасюк: НУ-НС жодного рішення щодо кандидатури прем'єра не приймав

Фракція „Наша Україна – Народна Самооборона” не ухвалювала жодного рішення стосовно свого кандидата на посаду прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в парламенті заявили члени фракції НУ-НС Борис ТАРАСЮК та Роман ЗВАРИЧ, коментуючи заяву голови фракції Миколи МАРТИНЕНКА.

„Хочу категорично заперечити, що було прийняте таке рішення фракції”, - заявив Б.ТАРАСЮК. Він повідомив, що на зборах фракції, про які говорив М.МАРТИНЕНКО, „не було більшості від списочного складу фракції”.

Б.ТАРАСЮК назвав заяву М.МАРТИНЕНКА ”його особистою точкою зору”.

„Це є точка зору однієї з груп у фракції... Тому я категорично заперечую наявність 37 голосів, які готові залишити коаліцію і вступити в іншу, а тим більше - в коаліцію з Партією регіонів”, - зазначив депутат.

Б.ТАРАСЮК також нагадав, що в коаліційній угоді кандидатуру на пост прем’єра „подає фракція, яка має більше представництво у ВР, а нею є саме БЮТ, а не НУ-НС”.

У свою чергу Р.ЗВАРИЧ повідомив, що на засіданні НУ-НС, про яке говорив М.МАРТИНЕНКО, він „бачив не більше 33-х депутатів”.

„Я не бачу 37 голосів за утворення коаліції з Партією регіонів”, - сказав Р.ЗВАРИЧ, зазначивши, що більшість фракції узагалі „не збирається виходити з діючої коаліції, що є головною умовою для створення нової”.

За словами Р.ЗВАРИЧА, заяви про „прем’єра від НУ-НС” нагадують йому гру.

„Це така собі гра. Юлія ТИМОШЕНКО не перемогла на виборах, тому вона начебто не може бути прем’єр-міністром. А Арсеній ЯЦЕНЮК чомусь може очолити уряд”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 березня, М.МАРТИНЕНКО заявив, що фракція НУ-НС готова до переговорів з фракцією Партії регіонів щодо створення коаліції. Він повідомив, що відбулися збори фракції, у яких, відповідно до протоколу, під яким стоять підписи, взяли участь 37 народних депутатів. М.МАРТИНЕНКО зазначив, що на зборах було прийнято рішення запропонувати Ю.ТИМОШЕНКО піти у відставку з посади прем’єр-міністра, а також висунути кандидатуру «від нашої фракції на посаду прем’єр-міністра України».

За його словами, якщо цього не відбудеться, то «ми готові до переговорів з Партією регіонів». Він відмовився називати конкретну кандидатуру на посаду прем’єр-міністра, зазначивши, що ця людина має отримати підтримку близько 60 народних депутатів від НУ-НС. На уточнююче запитання, чи є ця особа членом фракції НУ-НС, М.МАРТИНЕНКО відповів: «Ми будемо пропонувати розглядати кандидатів нашої фракції».