Янукович по-простому пояснив різницю між євро- прагматизмом і романтизмом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна і Європейський Союз починають виходити на конкретні кроки і терміни на шляху європейської інтеграції держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив після зустрічі з президентом Європейського парламенту Єжі БУЗЕКОМ, яка відбулася у Брюсселі.

«Мене цілком влаштовує позиція з боку Євросоюзу у тому, що ми намітили конкретні кроки, спільно ухвалюємо за ними рішення і спільно їх виконуємо», - підкреслив Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що завжди був прихильником того, щоб «менше говорити і більше робити». «Цим і відрізняється європрагматизм від євроромантизму», - сказав глава держави.

«І найголовніше, хочу відзначити, під час цього візиту ми почали визначати і терміни, упродовж яких ми повинні пройти шлях, щоб досягнути мети», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Серед цих конкретних пріоритетів Президент відзначив перспективи запровадження безвізового режиму для громадян, створення зони вільної торгівлі, а також підтримку з боку Євросоюзу подолання наслідків фінансово-економічної кризи в Україні.

«Ми вкладаємо у зміст європейської інтеграції здійснення реформ заради покращення життя людей», - висловив позицію української сторони В.ЯНУКОВИЧ.