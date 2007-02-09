СПУ обурюється спільним шабашем Секретаріату Президента та опозиції

Соціалістична партія України переконана, що апарат Президента намагається створити спільну опозицію у Верховній Раді для дестабілізації ситуації в країні.

Відповідну заяву політвиконкому СПУ УНІАН надала прес-служба партії.

Зокрема, політвиконком СПУ і фракція соціалістів у ВР вважають, що заява народних депутатів Юлії ТИМОШЕНКО та В’ячеслава КИРИЛЕНКА “Про спільну опозиційну діяльність у парламенті” є “практичним втіленням програми дестабілізації політичної ситуації, керованої Секретаріатом Президента України, складовою якої є тиск на парламент силами опозиційних депутатів”.

У заяві зазначається, що наявність такого плану дій не є таємницею, оскільки координація спостерігається між вуличними акціями і діями парламентської опозиції, послідовністю висвітлення відповідних подій у певних ЗМІ.

“Все це здійснюється під безпосереднім керівництвом апарату Президента державними службовцями при одночасних заявах глави держави про консолідацію, співпрацю і демократію”, - наголошується в документі.

Зазначається, що заява про спільну опозиційну діяльність побудована винятково на фальшивих аргументах, які наводяться з метою виправдання своєї позиції і своїх намірів.

Зокрема, не відповідає дійсності аргумент щодо зради СПУ своїх виборців як причини розвалу коаліції демократичних сил. У заяві зазначається, що коаліція розвалилася через несумісність персоналій, які прагнули влади в блоці “Наша Україна” і БЮТ.

Також не відповідає дійсності теза щодо вини нової влади в “небаченому зростанні цін і тарифів”, оскільки ціни справді зросли, але підвищені вони в кілька прийомів попередніми складами урядів, зокрема, ціни на м’ясо до нинішніх розмірів ще за прем’єрства Ю.ТИМОШЕНКО.

В заяві також зазначається, що не відповідають дійсності звинувачення в ігноруванні Конституції і законів, розтоптуванні прав опозиції та здійсненні кадрових чисток.

Політвиконком заявляє, що справжня причина появи заяви “Про спільну опозиційну діяльність у парламенті” зводиться до бажання скасувати зміни до Конституції і домогтися розпуску парламенту.

СПУ попереджає суспільство про авантюрний характер дій тих, хто закликає до протистояння, дестабілізації, до т.зв. “весняного наступу”.

“За тріскотнею, що супроводжує цей шабаш, приховуються не турбота про долю народу, про формування підконтрольної людям місцевої влади, не про суверенітет і права громадян, а винятково жадоба влади. Влади для задоволення власних, найперше бізнесових інтересів”, наголошується в документі.