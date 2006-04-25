О 19.00 Вітренко пройде в парламент... або ні

Сьогодні близько 19.00 Вищий адміністративний суд України має оголосити рішення у справі за позовами до Центральної виборчої комісії аутсайдерів виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, колегія суддів Вищого адміністративного суду України завершила судовий процес за позовом Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція» та інших політичних сил, які не потрапили до парламенту, до ЦВК, і пішла до нарадчої кімнати для прийняття рішення у справі.

Головуючий у суді суддя Олександр ПАСЕНЮК сказав, що своє рішення у справі суд проголосить орієнтовно о 19.00.

Як повідомляв УНІАН, позови до ЦВК з боку партій і блоків, які на виборах 26 березня не подолали трипроцентний бар`єр, Вищий адміністративний суд почав розглядати 15 квітня.

Суд об`єднав в один процес по два позови від блоку „Народна опозиція“, Блоку Юрія Кармазіна і партії „Віче“, а також по одному позову від Народного блоку Литвина і кандидата в депутати від блоку Н.Вітренко «Народна опозиція». Таким чином, загальна кількість позовів зросла до восьми.