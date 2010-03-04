Коаліція та уряд можуть бути складені з "тушок"

В Україні можуть бути створені «нелегітимні» парламентська коаліція і Кабінет міністрів.

Таку думку висловив директор Центру політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО в інтерв`ю УНІАН.

«Є ще один варіант, який представляється, може бути найбільш імовірним, але сумнівним з правової точки зору. Я маю на увазі спробу створити коаліцію на основі індивідуального членства. Зберуть підписи 226 депутатів, але без прямої участі фракції НУ-НС. Але це рішення буде дуже сумнівним, таким, що суперечить Конституції, і фактично новий уряд, який спробують сформувати таким чином, буде вельми сумнівним з погляду своєї легітимності. Таке рішення закладе міну сповільненої дії і під парламент, і під створений таким чином уряд», - вважає В.ФЕСЕНКО.

Він пояснив, що для створення нової коаліції необхідно дві умови: 226 народних депутатів і згода фракції НУ-НС на створення більшості.

«Такі голоси є або можуть бути, тому що тут є нюанс – якщо відняти голоси комуністів, то означає, що вже немає голосів на користь нової коаліції. Але теоретично 226 голосів знайти можна. Поки що більшості у фракції НУ-НС на користь нової коаліції немає. Тому на сьогодні питання про створення нової коаліції залишається відкритим, коли і як вдасться це зробити і чи вдасться – це питання часу», - зазначив В.ФЕСЕНКО.

«З кожним днем ближче до 30-денного терміну, відведеного на створення нової коаліції, ймовірність дострокових парламентських виборів зростатиме», - підкреслив політолог.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України 243 голосами підтримала резолюцію про недовіру уряду Ю.ТИМОШЕНКО. “За” резолюцію проголосували 172 депутати від Партії регіонів, 7 - від БЮТ, 15 - від НУ-НС, 27 - від КПУ, 19 - від Блоку Литвина і троє позафракційних.