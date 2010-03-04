Немиря і Турчинов кличуть журналістів у Кабмін
10:49, 04 березня 2010Політика
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Два брифінги один за одним
Сьогодні у будівлі Секретаріату Кабінету міністрів України пройдуть брифінги першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА і віце-прем`єр-міністра Григорія НЕМИРІ.
Як повідомили УНІАН в Управлінні по зв`язках зі ЗМІ Кабміну, брифінг Г.НЕМИРІ заплановано на 13.00, брифінг О.ТУРЧИНОВА - на 13.15.
Акредитація - до 12.00 за телефонами: 256-65-71; 256-75-81; 255-75-82; 256-66-43; 067-323-60-40.
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