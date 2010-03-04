Немиря і Турчинов кличуть журналістів у Кабмін

Сьогодні у будівлі Секретаріату Кабінету міністрів України пройдуть брифінги першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА і віце-прем`єр-міністра Григорія НЕМИРІ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні по зв`язках зі ЗМІ Кабміну, брифінг Г.НЕМИРІ заплановано на 13.00, брифінг О.ТУРЧИНОВА - на 13.15.

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