Обрано голову Донецької облради

Сьогодні на першій сесії Донецької обласної ради п`ятого скликання було ухвалено рішення призначити головою облради екс-губернатора Донецької області, заступника голови Донецької обласної організації Партії регіонів Анатолія БЛИЗНЮКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облради, Бориса КОЛЕСНІКОВА було звільнено з посади голови Донецької облради у зв`язку із закінченням терміну повноважень.

За кандидатуру А.БЛИЗНЮКА проголосували 123 депутати із 139 присутніх. 13 голосів було віддано за Людмилу КАЄТКІНУ (блок Наталії Вітренко «Народна опозиція») і три депутати проголосували «проти всіх».

Після обрання новий голова облради запропонував депутатам розглянути кандидатури Володимира ІШКОВА й Ігоря КОВАЛЯ на посади заступників голови Донецької облради. В результаті таємного голосування В.ІШКОВ набрав 121 голос, І.КОВАЛЬ - 114. Таким чином, вони обидва обрані заступниками голови Донецької облради.