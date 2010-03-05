Ляпіній ситуація у Верховній Раді нагадує кадри з «Собачого серця»

Заступник голови партії «За Україну!» Ксенія Ляпіна заявляє, що група «За Україну!» не веде жодних переговорів щодо створення коаліції у Верховній Раді.

«Всі розмови навколо створення коаліції та розподілу посад у владі нагадують мені Шарікова із фільму «Собаче серце», який говорив, що потрібно все «взять і подєліть»», - зазначила Ксенія Ляпіна.

"На жаль, в парламенті ми не чуємо розмов про економічні реформи, про шлях розвитку країни. Розмова йде лише про прізвища і крісла. Це не наші принципи, тому партія «За Україну!» буде в опозиції як до діючого президента, так і до коаліції, яка «тушками» збирається у парламенті», - цитує депутатаофіційний сайт партії.

«Партія «За Україну!» ухвалила однозначне рішення про невходження в будь-яку коаліцію, про це ми неодноразово заявляли, - повідомила Ксенія Ляпіна.

Ксенія Ляпіна ще раз нагадала про рішення Політичної ради партії «За Україну!», у якому говориться, що неодноразові заяви лідера Партії регіонів Віктора Януковича щодо здачі української газотранспортної системи, продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму, скасування незалежного тестування, заяви щодо статусу російської мови переконуютьу тому, що Віктор Янукович та очолювана ним Партія регіонів не керуються національними інтересами.