Кремль сьогодні викотить Януковичу свої «хотелки»?

Українські політологи вважають, що під час сьогоднішнього візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Москви не буде ухвалено жодних конкретних рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції у Києві висловили президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ, директор PR-групи Polittech Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ та директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

«Не думаю, що візит до Росії кардинально змінить відносини між країнами… Це теж, скоріше, ознайомлювальний візит, але він закладе певний фундамент для подальшого розвитку подій», - сказав І.ЖДАНОВ.

Разом з тим він не виключив, що представники російської влади пред’являть В.ЯНУКОВИЧУ певні вимоги, але конкретних домовленостей досягнуто не буде. «Російська сторона викотить свої політичні «хотелки», але жодного рішення прийнято не буде», - сказав І.ЖДАНОВ.

У свою чергу, Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ також вважає, що візит Президента України В.ЯНУКОВИЧА до Москви буде нерезультативним.

«Жодних рішень прийнято не буде до моменту, коли буде сформований уряд», - сказав він.

Продовжуючи цю тему, М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ зауважив, західні ЗМІ позитивно оцінили візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя.

«Такого позитиву не мав жоден Президент. Те, що він нічого позитивного не привіз, всі ми розуміємо», - зазначив політолог, додавши, що ставлення європейських політиків до В.ЯНУКОВИЧА під час його візиту до Брюсселя, – це свого роду надання йому певного карт-бланшу.

«На відміну від Брюсселя, в Росії такого позитиву не буде. Мені здається, візит буде розцінений російською і західною пресою, як розчарування. Думаю, ми отримаємо певні запевнення про основні стосунки, але жодних конкретних рішень не приймуть, передусім через відсутність в Україні уряду», - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Водночас він прогнозує, що налагодження відносин з Росією відбуватиметься в досить складних та важких умовах. «Але, як було за В.ЮЩЕНКА, – для України все добре, що погано для Росії, - цього не буде точно», - вважає експерт.