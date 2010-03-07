Янукович: результати виборів можуть бути несподівані для декого

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює переконання, що найближчим часом в Україні почнуть ефективно працювати Верховна Рада і новий уряд.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю.

«Я вважаю, що він (новий уряд – УНІАН) буде найближчим часом. Я не хочу називати дати. Процес йде, наскільки мені відомо, успішно», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що нині народні депутати Верховної Ради розуміють, що «виборці вже на межі терпіння». «Вони (народні депутати - УНІАН) також добре розуміють, що результати майбутніх виборів можуть стати несподіваними для декого», - зауважив він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що сьогодні єдиним найкращим варіантом для держави є об’єднання політиків, припинення політичних воєн, початок роботи задля всієї України та наведення порядку.

«Я закликаю до цього. Сьогодні немає грошей в країні на проведення будь-яких виборів. Нам необхідно розвивати економіку та подолати кризу, яку створила попередня влада та посилила світова криза», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави також висловив упевненість, що найближчим часом в Україні буде створено нову коаліцію, професійний уряд і загалом ефективну систему державного управління, в якій усі гілки влади працюватимуть спільно.