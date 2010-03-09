Європейський валютний фонд можна створити за аналогією з МВФ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила журналістам, що підтримує ідею створення Європейського валютного фонду для надання фінансової допомоги країнам Євросоюзу, яка виникла як один з варіантів рішення кризи в грецькій економіці.

"Це хороша і цікава ідея. Я вважаю це правильним, - наводить її слова РосБізнесКонсалтинг. - Слід обдумати, що країни європейського простору можуть зробити в цій ситуації для того, щоб допомогти самим собі".

За словами А.Меркель, найближчим часом необхідно продовжувати почату дискусію з цього питання.

Раніше вже кілька європейських офіційних осіб, зокрема, президент Італії Джорджіо Наполітано і міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле заявили про необхідність створення Європейського валютного фонду по аналогії з МВФ.