Тимошенко здала Безсмертного з його ”таємною” угодою

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНО наголошує, що не підписувала з «Нашою Україною» жодних угод, які передбачають розподіл посад у вищих органах влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу для журналістів.

За словами лідера БЮТ, народний депутат, голова центрального виконкому “Нашої України” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ справді роздав відповідний проект угоди, але він не обговорювався і тим більше - не підписувався.

«Такої угоди у нас не існує, ми нічого не підписували», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що зараз, на думку БЮТ, недоцільно займатись питаннями розподілу посад. «Я зараз думаю не про посади, а думаю про те, як швидко прибрати ЯНУКОВИЧА і його мафію від влади», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що ніяких формул розподілу посад з «Нашою Україною» не розглядалось і, на її переконання, це робити передчасно.

Водночас вона заявила: «Я думаю, якщо «Наша Україна» все ж таки остаточно прийме рішення працювати в опозиції і працювати з нашою політичною силою, то, на мій погляд, було б абсолютно доцільним підписати стратегічну угоду на багато років вперед, яка б передбачала такі наші стосунки, які б унеможливили будь-які конфлікти, навіть штучно створені».

Також Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що політика БЮТ залишається незмінною, блок є самодостатньою політичною командою і буде рухатись вперед незалежно від того, «які реверанси будуть робити політичні сили навколо нас. Але ті політичні сили, які готові стати поряд з БЮТ і бути спільниками в цій політичній боротьбі, для них двері ніколи не будуть зачинятись”.

Як повідомляв УНІАН, у номері від 8 лютого газета «Коммерсант-Украина» написала, що парламентські фракції «Наша Україна» і БЮТ розподілили керівні пости у Верховній Раді наступного скликання і Кабінеті Міністрів.

Як повідомляє видання, у його розпорядження потрапили документи, що свідчать про наявність принципових домовленостей між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і лідером БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО. Згідно з текстом проекту угоди "Про створення коаліції об`єднаної опозиції у Верховній Раді V скликання", між фракціями "Наша Україна" і БЮТ, окрім узгоджених дій фракцій "Наша Україна" і БЮТ у Верховній Раді V скликання, сторони домовилися про розподіл керівних посад у ВР наступного скликання і Кабінеті Міністрів.

Документ датований 2 лютого 2007 року і розроблений інформаційно-аналітичною службою "Нашої України", пише “Коммерсант-Украина”. Як стало відомо газеті, 5 лютого, коли відбулася зустріч Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЮЩЕНКА, «пані ТИМОШЕНКО пообіцяла Президенту підписати цей документ разом з лідером фракції “Наша Україна” В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ в обмін на ряд поступок з боку глави держави. Однією з них стало підписання В.ЮЩЕНКОМ закону про імперативний мандат для депутатів місцевих рад».

"Суб`єкти коаліції беруть участь у формуванні коаліційного уряду і розподілі посад незалежно від результатів чергових або позачергових виборів на паритетних умовах (50:50)", - йдеться в угоді. Виняток, згідно з додатком №1, становлять тільки чотири посади, які на п`ять років закріплюються за певною політичною силою. Так, БЮТ одержує пост прем`єр-міністра і першого заступника голови Верховної Ради, а "Наша Україна" – посади голови Верховної Ради і першого віце-прем`єра. Згідно з документом, такий розподіл посад виключає можливість приєднання до майбутньої коаліції "Нашої України" і БЮТ будь-якої іншої політичної сили, пише «Коммерсант».

За інформацією газети, з проектом договору ознайомлені лідери всіх партій, що входять до блоку "Наша Україна". Проти такого розподілу портфелів у фракції «Наша Україна» виступили лише двоє з шести партійних лідерів – голова Партії промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ і лідер УРП "Собор" Анатолій МАТВІЄНКО назвали складання додатків до угоди, "м`яко кажучи, передчасним".

«Коммерсант» нагадує, що про можливість проведення дострокових виборів останнім часом говорили як представники "Нашої України", так і БЮТ. При цьому ніхто з них офіційно не може пояснити, що може стати юридичною підставою для розпуску нинішнього скликання Верховної Ради. При цьому «Коммерсант» нагадує, що у Конституційному Суді перебуває подання щодо легітимності уряду і коаліції, у разі задоволення якого у Президента може з`явитися законна підстава для розпуску парламенту.