Янукович вимагає від голови МВС зробити міліцію не такою, як за Луценка
Проаналізувати досвід та зробити висновки...
|Анатолій Могильов
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час представлення нового міністра колективу МВС.
«Я хотів би, щоб Ви критично проаналізували досвід свого попередника і зробили висновки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
За словами Президента, міліцію треба буде перебудовувати. «Такою, як вона була за ЛУЦЕНКА, вона не повинна бути», - сказав він. «Деполітизація – це дуже важливе завдання перед міліцією», - додав В.ЯНУКОВИЧ.
Довідка УНІАН. Генерал-майор міліції Анатолій МОГИЛЬОВ народився у 1955 році. У 1977 році закінчив Слов’янський педагогічний інститут, у 1993 році - Українську академію внутрішніх справ.
У різні роки працював у відділі карного розшуку Слов’янського районного відділу внутрішніх справ УМВС Донецької області, начальником відділення карного розшуку цього ж УМВС, старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах відділу внутрішньої безпеки УВС Донецької області, начальником Артемівського міського відділу управління МВС у Донецькій області, начальником Макіївського міського відділу управління МВС у Донецькій області.
З 2007 року був на посадах начальника Головного управління МВС України у Криму, заступником міністра внутрішніх справ України – начальником головного управління МВС України у Криму.
Під час виборчої кампанії очолював кримський штаб кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА.