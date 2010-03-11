Янукович вимагає від голови МВС зробити міліцію не такою, як за Луценка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає нового міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА вжити заходів для деполітизації міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час представлення нового міністра колективу МВС.

«Я хотів би, щоб Ви критично проаналізували досвід свого попередника і зробили висновки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, міліцію треба буде перебудовувати. «Такою, як вона була за ЛУЦЕНКА, вона не повинна бути», - сказав він. «Деполітизація – це дуже важливе завдання перед міліцією», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. Генерал-майор міліції Анатолій МОГИЛЬОВ народився у 1955 році. У 1977 році закінчив Слов’янський педагогічний інститут, у 1993 році - Українську академію внутрішніх справ.

У різні роки працював у відділі карного розшуку Слов’янського районного відділу внутрішніх справ УМВС Донецької області, начальником відділення карного розшуку цього ж УМВС, старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах відділу внутрішньої безпеки УВС Донецької області, начальником Артемівського міського відділу управління МВС у Донецькій області, начальником Макіївського міського відділу управління МВС у Донецькій області.

З 2007 року був на посадах начальника Головного управління МВС України у Криму, заступником міністра внутрішніх справ України – начальником головного управління МВС України у Криму.

Під час виборчої кампанії очолював кримський штаб кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА.