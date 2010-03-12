Тимошенко програла суд Симоненку

Апеляційний суд Києва визнав незаконними обвинувачення екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у хабарництві стосовно керівника Рахункової палати України Валентина СИМОНЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РПУ, відповідну постанову було винесено Апеляційним судом столиці за скаргою Рахункової палати про захист честі, гідності та ділової репутації її керівника на рішення Печерського суду від 3 грудня 2009 р.

Як зазначається у повідомленні прес-служби, таким чином Апеляційний суд визнав обвинувачення Ю.ТИМОШЕНКО в отриманні хабарів керівником Рахункової палати такими, що не відповідають дійсності та підлягають спростуванню.