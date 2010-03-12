Луценко каже, що не боїться регіоналів, бо має достатньо друзів

Лідер Громадянського руху «Народна самооборона», екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що не боїться погроз «регіоналів» притягнути його до відповідальності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Я почуваю себе спокійно, бо знаю, що ніколи не чинив злочинів. Покритикувати мене є за що, погавкати - знайдуть за що, але мені здається, що я можу спати достатньо спокійно, бо законів ніколи не порушував», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зазначив, що не боїться і політичних переслідувань. «Якщо ж будуть спроби політичних переслідувань, то в мене достатньо і власних фахових знань, і друзів в Україні, аби захистити свої честь і гідність, як я це не раз доводив під час численних звинувачень Партії регіонів, жодне з яких не витримало навіть першого суду», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Лідер «Народної самооборони» додав, що йому більше до смаку робота поза парламентом і поза владою. «Я буду серед людей. Я буду займатися тим, що відновлюватиму потенціал «Народної самооборони» і буду спілкуватися з людьми в усіх куточках України. Мене це більше цікавить, ніж сидіння в парламенті, де сьогодні власне позиція окремо взятого політика практично зневільована», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.