Огризко проведе брифінг

Сьогодні о 14.00 у Міністерстві закордонних справ України відбудеться брифінг виконуючого обов’язки міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, попередньо анонсований на 11.00 год. брифінг речника МЗС скасовується.

Вхід до приміщення МЗС - за журналістськими посвідченнями.

За додатковою інформацією звертатися до прес-служби МЗС за телефонами 238-15-29, 238-18-41.