Як українці ставляться до Дня святого Валентина (соцопитування)

Результати загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова свідчать, що трохи менше половини респондентів (45,2%) мають намір 14 лютого святкувати День святого Валентина.

Про це УНІАН повідомили в Центрі Разумкова, посилаючись на результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 2 по 9 лютого 2007 року, в ході якого було опитано 2011 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України.

Не збираються відзначати це свято 48,6% опитаних. Решта – вагалися з відповіддю. Очікують на подарунок у цей день 38,1% опитаних, а збираються зробити подарунок коханій людині – 42,1%. Серед респондентів, які планують робити подарунки, середня сума запланованих на подарунки витрат становить 91 грн.

День Святого Валентина збираються святкувати понад три чверті (79,2%) опитаних віком від 18 до 29 років і більше половини (59,3%) респондентів віком від 30 до 39 років. Серед громадян віком від 40 до 49 років і від 50 до 59 років ця частка є дещо нижчою – 39,1% і 37,5% відповідно. Серед опитаних віком 60 років і старше це свято планують святкувати 17,3%.

Чоловіки, порівняно з жінками, ставляться до Дня закоханих з дещо більшим ентузіазмом. Так, святкувати цей день збираються 49,9% чоловіків і 41,8% жінок. Дарувати подарунки планують 48,6% чоловіків і 37,5% жінок, а очікують на подарунки – 42,0% чоловіків і 35,2% жінок. Чоловіки, які планують робити подарунки, в середньому збираються витратити на це 107 грн., а жінки – 77 грн.

Теоретична похибка вибірки – 2,3%.