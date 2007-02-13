Тимошенко наступає на п`яти Медведчуку

На початок 2007 року найбільш розгалужену в Україні мережу зареєстрованих обласних, районних, районних у містах та міських парторганізацій мали Соціал-демократична партія України (об‘єднана) – 1024 осередки та Всеукраїнське об‘єднання „Батьківщина” – 1007 осередків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це заявив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, посилаючись на дані територіальних органів юстиції станом на 1 січня 2007 року.

Він також зазначив, що в першу десятку за розгалуженістю партійної мережі також увійшли Народна партія – 963, Соціалістична партія України – 952, Українська Народна Партія – 932, Партія регіонів – 930, Народно-демократична партія – 911, Партія „Демократичний союз” – 909, „Жінки за майбутнє” Всеукраїнське політичне об‘єднання – 901 та Комуністична партія України – 893 партійні осередки.

Політична партія „Народний Союз Наша Україна” посідає 11 місце серед політичних партій, та станом на початок 2007 року мала 885 місцевих осередків.

Разом із тим, міністр наголосив, що жодна з партій, які входять до першої десятки, протягом 2006 року не відзначалася активністю щодо створення нових партійних осередків.

Найбільше структурних утворень у 2006 році зареєструвала політична партія «Партія екологічного порятунку «ЕКО+25%» - 207. Крім того, 158 осередків було зареєстровано Всеукраїнською Чорнобильською народною партією “За добробут та соціальний захист народу” – 158, Громадянською партією «Пора» - 157, Українською консервативною партією – 97 та Всеукраїнською партією Народної Довіри – 86.

Також міністр юстиції повідомив, що, за даними органів юстиції найбільш «партійними» в Україні є Житомирська, Хмельницька, Вінницька, Харківська, Одеська, Київська та Львівська області. На ці регіони припадає найбільша кількість зареєстрованих структурних утворень політичних партій.

Найбільша ж активність з легалізації шляхом повідомлення про утворення первинних осередків політичних партій спостерігалася у 2006 році в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Хмельницькій, Полтавській, Харківській областях та м. Києві.

Загалом, станом на 1 січня 2007 року, в Україні було зареєстровано близько 187,7 тис. структурних утворень політичних партій. З них у 2006 р. – понад 7,127 тис.

Крім того, в Україні легалізовано шляхом повідомлення про утворення близько 67 тис. первинних осередків політичних партій. З них у 2006 р. – понад 13 тис.

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що відповідно до вимог частини 6 статті 11 Закону України „Про політичні партії в Україні” протягом шести місяців із дня реєстрації політична партія має забезпечити утворення та реєстрацію своїх обласних, міських, районних організацій у більшості областей України, а також в містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.