В УНІАН відбудеться прес-конференція Наталії Вітренко

14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція лідера Прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко і голови Всеукраїнської профспілкової організації «Конфедерація праці України» Володимира Марченка на тему: «Бюджет 2007. Прожитковий мінімум в Україні – порушення права на життя» (ул .Крещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за службовими посвідченнями.

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