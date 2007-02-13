День закоханих Ющенко проведе з новим туркменбаши

13-14 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Туркменістану, де візьме участь в церемонії інавгурації новообраного Президента цієї країни Гурбангули БЕРДИМУХАММЕДОВА.

Як повідомляє прес-служба Президента України, заплановано, що 14 лютого, після церемонії інавгурації на відкритому засіданні Народної Ради Туркменістану, Президент України проведе зустріч із новообраним Президентом Туркменістану.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними туркменського Центрвиборчкому, за Г.БЕРДИМУХАММЕДОВА на виборах Президента Туркменістану проголосували 95% виборців при загальній явці у 99%. 11 лютого в Туркменістані відбулися перші президентські вибори після смерті Туркменбаші Сапармурата Ніязова, який керував країною понад два десятиріччя.