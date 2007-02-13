Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО просить припинити спекуляції навколо об’єктів Одеського інституту сухопутних військ.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, про А.ГРИЦЕНКО сказав, коментуючи заяву заступника міського голови Одеси Михайла КУЧУКА, в якій він звинуватив Міністерство оборони України у неврахуванні інтересів міста і сімей офіцерів при укладанні договорів на будівництво і реконструкцію різних об’єктів Одеського інституту сухопутних військ.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що Рахункова палата України з 14 листопада по 5 грудня 2006 року провела ретельну перевірку договорів, укладених Міноборони з інвесторами, в тому числі у місті Одеса, за якими безквартирні військовослужбовці отримали житло. Міністр додав, що за підсумками цієї роботи голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО 20 грудня 2006 року направив на адресу Міноборони “Акт про результати перевірки”.

”В цьому документі зафіксовано, що укладені Міністерством оборони договори “відповідали вимогам чинного законодавства”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО, додавши, що “будь-які спекуляції навколо цих питань є безпідставними і недоречними”.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО наголосив, що спеціальна урядова комісія на чолі з віце-прем’єр-міністром Дмитром ТАБАЧНИКОМ, яка повинна запропонувати Кабінету Міністрів комплексне вирішення питання подальшого використання нерухомого майна Одеського інституту сухопутних військ, ще не завершила свою роботу.

“А відтак, ніхто не уповноважений від свого імені оприлюднювати нібито висновки комісії. Саме міністр оборони на засіданнях комісії наполегливо відстоює інтереси безквартирних військовослужбовців міста Одеси, яких налічується понад 3 тис. 600 осіб”, - сказав А.ГРИЦЕНКО. “Наша позиція полягає в наступному: після розподілу майна Одеського інституту сухопутних військ необхідно надати житло не тільки військовослужбовцям, які зараз проживають у гуртожитках на території інституту, але й тим, хто перебуває у гарнізонній черзі, а крім того – створити фонд службового житла в Одеському гарнізоні на наступні десятиріччя”, - наголосив міністр оборони.

За його словами, те, що сьогодні пропонує місцева влада – близько 800 квартир, є категорично неприйнятним. “Менше ніж на 1500 квартир для військових як компенсацію за передане місту майно, Міністерство оборони не погодиться. Таку позицію Міноборони підтримують і Д.ТАБАЧНИК, і Секретаріат Кабінету Міністрів”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він зауважив, що Міноборони не ділить військових за регіональною ознакою – “усі вони потребують пристойних умов житла, і надаємо його там, де місцева влада іде назустріч і виділяє ділянки для будівництва”.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня 2006 р. Кабінет Міністрів вирішив реорганізувати Одеський інститут Сухопутних військ, а на його базі створити Військовий інститут Одеського Національного політехнічного університету. Майно і земельні ділянки вузу уряд вирішив залишити в управлінні Міноборони без права відчуження.

У січні цього року Одеська міськрада погодилась прийняти в комунальну власність будівлі військового інституту. У свою чергу, перебуваючи в Одесі, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ заявив, що споруди мають бути передані Міністерству освіти і науки (міністерство очолює соціаліст Станіслав НІКОЛАЄНКО).