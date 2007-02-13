Черновецький заборонив Тимошенко цілуватися на Майдані

Блок Юлії Тимошенко обурений забороною КДМА проводити акцію на Майдані Незалежності в Києві до дня всіх закоханих.

Зокрема, в повідомленні прес-служби блоку, зазначається, що київська влада на чолі з Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ не дозволила проведення масових заходів 14 лютого 2007 року на центральній площі столиці - Майдані Незалежності.

“Київська міська партійна організація «ВО «Батьківщина» заявляє про злочинні розпорядження КМДА з приводу святкування Дня святого Валентина”, - підкреслюється в повідомленні .

“Ми вважаємо, що в суспільстві вільних людей кожен має право бути там, де він хоче, куди кличе його серце. Сьогоднішні розпорядження міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – це помста демократичним силам Києва, людям, які не підтримують його політику і не є слухняними виконавцями мерських наказів”, - вважають в “Батьківщині”.

“Ми вітаємо киян з Днем святого Валентина, святом усіх закоханих. Ми даруємо своє серце і відкриваємо його для кожної людини, незалежно від віку й політичних поглядів”, - зазначається в документі.

Не зважаючи на заборону, БЮТ запрошує закохані пари на 14:30 взяти участь у святкуванні на головному майдані столиці: "Ми прагнемо зробити цей світ сердечним!"

Як повідомляв УНІАН, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила про проведення 14 лютого на Майдані Незалежності флеш-мобу одночасних поцілунків. Акція носитиме назву "Серце Майдану живе".