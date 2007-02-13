Ганна Герман пояснює якого голову МЗС насправді хоче Ющенко

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не дуже зацікавлений у призначенні Володимира ОГРИЗКА на посаду керівника Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляє прес-служба партії, Г.ГЕРМАН висловила думку, що інакше Президент уже добився б цього. «Кандидатуру В.ОГРИЗКА було подано, швидше, ритуально», - наголосила вона.

«Ви знаєте, як досягаються угоди і як поводиться В.ЮЩЕНКО, коли він насправді чогось хоче. Зараз ми такого не бачимо», - сказала Г.ГЕРМАН.

«Якщо Президент насправді захоче, щоб В.ОГРИЗКО був міністром закордонних справ, то він буде міністром. А якщо для Президента це лише поза, а насправді він хоче іншого міністра, - буде інший міністр. Ми голосуватимемо за того міністра, якого насправді хоче Президент», - додала вона.