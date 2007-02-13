Тарас Чорновіл про Нашу Україну, Тимошенко та кригу на Марсі

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ сумнівається у можливості створення єдиної опозиції між “Нашою Україною“ та БЮТ. Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, таку думку він висловив, спілкуючись з журналістами у Донецьку.

"Немає реального об`єднання. Відбуваються певні спіритичні контакти”, - сказав Т.ЧОРНОВІЛ. Він наголосив, що питання про можливе створення єдиної опозиції було порушено, оскільки частина «Нашої України» одержала певну вказівку від Президента. При цьому, за його словами, не було отримано підтримки від основної частини фракції.

На думку Т.ЧОРНОВОЛА, фракція «Наша Україна» на сьогодні є структурою, з якою дуже важко вести якісь переговори, оскільки там немає взагалі якоїсь єдиної позиції. «Ми бачимо шість політичних сил, які відчувають, що вони втрачають підтримку загальну, і як наслідок цього - внутрішнє перетягування каната, внутрішня ворожнеча, кожен тягне в різні боки, кожен прагне десь відігратися за рахунок іншого», - додав депутат.

Т.ЧОРНОВІЛ нагадав, що свого часу Партія регіонів вела переговори з “Нашою Україною” щодо створення широкої коаліції. “Ми побачили, що з ними вести переговори майже неможливо. Юлія ТИМОШЕНКО давним-давно побачила те ж саме. Вона достатньо мудрий політик, який уміє оцінювати ризики, але у неї на даний момент є потреба давати якісь месседжі, якісь повідомлення для своїх виборців», - сказав він.

Народний депутат наголосив, що виборці БЮТ та “Нашої України” хочуть об`єднання цих двох політичних сил. “Те, що робиться зараз зовні, це більше показова постановка. Недарма у нас одного політичного лідера називають Народною артисткою України. Це показова демонстрація того, чого насправді в глибині не відбулося», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

При цьому він висловив сумнів, що таке об’єднання БЮТ та “Нашої України” може нести загрозу діяльності коаліції. “Об`єднання "Нашої України" і БЮТ так само загрожує коаліції, як якесь гіпотетичне танення льоду на Марсі”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого ввечері голова фракції "Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО підписали заяву про спільну опозиційну діяльність у Верховній Раді п`ятого скликання.

6 лютого ряд членів фракції «Наша Україна» заявили, що фракція не приймала рішення стосовно підписання заяви з БЮТ.