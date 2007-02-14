Новий президент Туркменії прийняв присягу (фото)
За нього проголосували 89,23% виборців
|Курбанкулі Бердимухаммедов
Бердимухаммедов промовив присягу, поклавши руку на Конституцію республіки, повідомляє РІА Новости. З цієї миті він стає президентом Туркменії строком на п`ять років.
Голова ЦВК республіки Мурад Карриєв вручив Бердимухаммедову посвідчення президента.
Раніше глава ЦВК повідомив, що на президентських виборах, що відбулися в неділю, за кандидатуру Бердимухаммедова проголосували 89,23% туркменістанців.
Обрання Бердимухаммедова схвалила Народна Рада Туркменії.
Згідно Конституції, президент одночасно є також верховним головнокомандуючим і головою кабінету міністрів.
В даний час в залі палацу "Рухиєт" (Духовність) почався святковий концерт для делегатів Народної ради і зарубіжних гостей.
К.Бердимухаммедов зайняв місце в залі між президентами Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ і України Віктором ЮЩЕНКОМ.