Азаров вважає Януковича незамінним авторитетом
09:29, 14 лютого 2007Політика
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Коментар віце-прем`єра
Голова Політради Партії регіонів Микола АЗАРОВ виключає зміну лідера Партії регіонів
Про це він сказав в ефірі «5 каналу», коментуючи повідомлення, що з`явилися в ЗМІ, про те, що на найближчому весняному з`їзді може бути порушено питання про зміну лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.
«Жодних абсолютно розмов у керівництві партії і в самій партії про зміну лідера немає і не буде», - наголосив М.АЗАРОВ. Тобто, додав він, принаймні, на найближчі роки. «Віктор Федорович - авторитетний керівник партії і нашого уряду», - сказав М.АЗАРОВ.
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