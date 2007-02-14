Азаров вважає Януковича незамінним авторитетом

Голова Політради Партії регіонів Микола АЗАРОВ виключає зміну лідера Партії регіонів

Про це він сказав в ефірі «5 каналу», коментуючи повідомлення, що з`явилися в ЗМІ, про те, що на найближчому весняному з`їзді може бути порушено питання про зміну лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Жодних абсолютно розмов у керівництві партії і в самій партії про зміну лідера немає і не буде», - наголосив М.АЗАРОВ. Тобто, додав він, принаймні, на найближчі роки. «Віктор Федорович - авторитетний керівник партії і нашого уряду», - сказав М.АЗАРОВ.