Симоненко атакує Тігіпка й підозрює Януковича – коаліція розколюється?

Лідер комуністів Петро Симоненко закликав урядовців опуститися на грішну землю і зайнятися не “болтологією” на тему стратегічних пріоритетів, а реальною економікою, виходячи з нагальних проблем простої людини і суспільства. А на додачу висунув претензії особисто віце-прем’єру Сергію Тігіпку.

“Це ганьба, коли людина, яка має відповідати за стратегію економічного розвитку країни визначає заздалегідь хибні пріоритети такі, як набуття Україною невідомо з якими повноваженнями асоційованого членства в ЄС, яке, до того ж, обмежує вітчизняного виробника у головних секторах української економіки, зокрема сільському господарстві. Хоча, що стосується віце-прем’єр-міністра Сергія Тігіпка — це не дивно. Він обіймав таку ж посаду за часів Лазаренка, був міністром економіки при Ющенку, очолював Нацбанк при Кучмі”, - цитує Симоненка прес-служба КПУ.

Лідер комуністів вважає, що участь у будь-яких економічних союзах та міжнародних організаціях – це інструмент для розвитку власної економіки, науки, культури, освіти тощо. Інструмент підвищення рівня життя та добробуту власного народу. Але “ми з вами, - на думку Симоненка, - є свідками, як через МВФ, СОТ, Світовий банк знищувалися і дотепер знищуються потужні промислові підприємства України, сільгоспвиробництво, як вітчизняні виробники “видавлюються” з внутрішнього ринку на догоду іноземним корпораціям та компаніям. І доки немає детальних економічних розрахунків та прогнозів втрат і здобутків, вести мову про нові кредити, - це означає свідомо накидати фінансовий зашморг на людей і країну”, - заявив лідер комуністів.

Симоненко зазначив, що занепокоєний намірами Уряду і Президента продовжувати перемовини з МВФ про надання кредитів, коли ще немає програми діяльності Уряду, не сформований Державний бюджет, коли державний борг майже дорівнює ВВП, коли не визначені стратегічні напрямки економічної співпраці з іншими країнами та міжнародними організаціями тощо.