Янукович посилає міністрів туди, де не встигли підмести

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ закликає членів уряду здійснювати поїздки до проблемних регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на засіданні уряду.

«Я хотів би, щоб нас в регіонах не сприймали, як весільних генералів, які приїжджають поговорити, і як кажуть, себе показати. Ми себе повинні показувати у справах, і треба їхати не туди, де все гаразд, бо коли готуються програми, нас везуть туди, де все встигли побілити і вулиці підмести. Треба їхати туди, де гірше людям живеться, туди, де треба йти назустріч, туди, де треба вирішувати питання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем’єр-міністр також закликав урядовців працювати спільно з місцевими владами. «Там, де місцева влада вже звикла до тих негараздів, які є в регіонах, наші представники, які бувають в регіонах і готують ці програми, повинні готувати ці питання, щоб ми мали можливість на них впливати», - підкреслив він.