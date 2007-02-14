Південмаш просить не спішити поперед батька в пекло

Прес-служба КБ “Південне” спростовує інформацію, розповсюджену деякими ЗМІ, про те, що нібито встановлені причини аварії ракети-носія “Зеніт 3SL”. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив керівник Центру інформаційних зв’язків КБ “Південне” Юрій МОШНЕНКО.

За його словами, міжвідомча українсько-російська комісія з встановлення причин аварії ракети-носія ще не завершила свою роботу. Ю.МОШНЕНКО висловив сподівання, що попередні висновки комісія надасть у березні.

Ю.МОШНЕНКО заявив, що ні члені міжвідомчої комісії, ні уповноважені представники КБ “Південне”, ВО “Південмаш” та інших розробників ракети-носія “Зеніт 3SL” не надавали та не підтверджували ЗМІ інформацію про те, що начебто “за аварію повинна нести відповідальність українська сторона”.

“Українські та російські видання, які днями поширили недостовірну інформацію, не мали для цього жодних підстав”, - наголосив Ю.МОШНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня ракета-носій "Зеніт-3SL", яка мала вивести на орбіту комерційний супутник зв`язку в рамках програми "Морський старт", вибухнула відразу після запуску з платформи “Одісей”у Тихому океані. При вибуху ракети-носія ніхто з технічного персоналу не постраждав.

Ракета "Зеніт-3SL" – спільне виробництво Росії та України. Перший і другий ступені розроблені ДКБ "Південне" й виготовлені ДП "ВО "Південмашзавод". Третій ступінь (розгінний блок ДМ-SL) розроблений і виготовлений ВАТ "Ракетно-космічна корпорація "Енергія" ім. С.П.Корольова" (РКК "Енергія", м. Корольов, Московська область).