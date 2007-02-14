Тарасюк переконаний, що Ющенко ветує ще один закон

Екс-міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК прогнозує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО накладе вето на закон про принципи внутрішньої і зовнішньої політики у редакції антикризової коаліції.

Як повідомляє прес-служба “Нашої україни”, про це Б.ТАРАСЮК сказав, коментуючи закиди комуністів, що президентський указ "Про стратегію національної безпеки" є неприпустимим і суперечить національним інтересам України.

“Я переконаний, що Президент накладе на нього вето. Коаліція не зможе його подолати, адже є домовленість опозиційних фракції “Нашої України” і БЮТ. Вони не допустять ухвалення закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики, як його внесли “антикризовики”, - сказав він.

При цьому Б.ТАРАСЮК наголосив, що Президент, видавши свій указ “Про стратегію національної безпеки”, діяв відповідно до закону “Про основи національної безпеки”. “Стаття цього закону передбачає підготовку і оприлюднення стратегії національної безпеки Президентом України. Тому глава держави нічого не порушував. Він просто виконав положення закону, - пояснив Б.ТАРАСЮК.

Як повідомлялося, КПУ розмістила на своєму сайті офіційну заяву, в якій Указ Президента "Про стратегію національної безпеки" оцінюється як неприпустимий і такий, що суперечить національним інтересам України. Комуністи наполягають, що стратегія національної безпеки повинна базуватися на законі про принципи внутрішньої та зовнішньої безпеки, який внесе до Верховної Ради правляча коаліція.